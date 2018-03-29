Почему к лету литр бензина может подорожать на 5 рублей

Впрочем, дословно выступление г-на Пескова выглядит так:

– Я здесь ничего не могу сказать. Не знаю, на чем основывается подобная публикация. Если я не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается. В любом случае в этом вопросе должно разбираться правительство…

Между тем, по данным РБК, jптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 28 марта достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года. В свою очередь представители некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» объясняет этот факт тем, что крупные игроки топливного рынка искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен. А делается это для того, чтобы поставлять больше топлива на экспорт в условиях, когда мировые цены на нефть растут.

Другая причина дефицита топлива и роста цен на него — традиционное придерживание бензина в топливохранилищах перед 1 апреля, когда НПЗ страны встают на профилактический ремонт. Но как бы там ни было, независимые трейдеры, торгующих нефтепродуктами в России, считают что если ситуация будет развиваться таким образом и дальше, то цены на АЗС летом могут могут прибавить до пяти рублей на литр или независимые АЗС вообще закроются.

Ситуацию накаляет еще и то обстоятельство, что, как уже писал портал «АвтоВзгляд», благодаря нерадивости чиновников к лету на прикол встанут все

бензовозы, газовозы и прочие цистерны, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС страны — подробнее об этой проблеме можно прочитать здесь. И хотя этот вопрос правительство в целом решило, до полной нормализации обстановки еще далеко.