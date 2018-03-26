Geely привезет в Россию новый кроссовер

На днях стало известно, что на «БелДжи», где в настоящее время выпускается Geely Atlas, проводятся мероприятия по подготовке конвейера к сборке еще одной модели. В скором времени на заводе начнут производить новый кроссовер NL-4, более известный как Vision X6.

Кроссовер NL-4 заменит на российском рынке существующую модель Emgrand X7. Начало производство запланировано на второй квартал этого года, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и развитию бизнеса «Джили-Моторс» Андрей Левин.

Никаких подробностей о новой модели наш собеседник раскрывать не стал. По его словам, дату начала российских продаж NL-4 представители компании анонсируют позже. Очевидно, тогда же они раскроют информацию по модификациям, комплектациям и ценам новинки, ориентированной на наш авторынок.

Ранее в интервью белорусским СМИ глава «БелДжи» Геннадий Свидерский рассказал, что модель NL-4 представляет собой «упрощенную» версию кроссовера Atlas, и ее «ценовые параметры будут ниже». Правда, что именно имел в виду г-н Свидерский, не совсем понятно.