Моторы новой Toyota Camry глохнут прямо на ходу из-за заводского брака

Под отзыв попали 67 седанов, проданных в Канаде, и 1730 — в США. Причиной сервисной кампании стал производственный брак поршней двигателей, которые оказались большего диаметра, нежели того требует заводская спецификация.

Дилеры японской марки бесплатно заменят силовые агрегаты в автомобилях пока ничего страшного не произошло. Ведь из-за резкой потери мощности или того хуже — при полном выключении движка есть риск угодить в аварию. Последствия, как вы понимаете, могут быть самыми печальными.

— Специальная сервисная кампания распространяется только на двигатели, произведенные в Кентукки и Западной Вирджинии, а для Camry, собираемой на питерском заводе марки в Санкт-Петербурге, моторы поставляются из Японии', — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве Toyota.

Иначе говоря, отзыв Toyota Camry для российского рынка не актуален. Напомним, что стартовый ценник на бизнес-седан у нас составляет 1 399 000 рублей.