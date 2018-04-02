В России стартовали продажи новой Toyota Camry

Российские дилеры Toyota приступили к приему заказов на Camry следующего поколения. Цена автомобиля в базовом исполнении составляет 1 399 000 рублей — новинка дороже своей предшественницы всего на 22 000 целковых.
В нашей стране сменивший генерацию седан продается в трех модификациях — с 2,0-, 2,5- и 3,5-литровыми двигателями мощностью 150, 181 и 249 л. с. С первыми двумя моторами трудится шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а топовому агрегату положена восьмидиапазонная АКП.
Согласно прайс-листам, опубликованным на официальном сайте Toyota, стартовая цена новой Camry в комплектации «Стандарт» составляет 1 399 000 рублей. Приобрести машину в самой дорогой версии Executive Safety можно, заплатив уже как минимум 2 341 000 целковых. Но вероятно, в скором времени стоимость модели вырастет.
– Цены действительны с 23.03.2018 по 30.04.2018 на автомобили, произведенные с 19 марта 2018 года. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено — отмечено мелким шрифтом на официальном сайте Toyota.
Судя по всему, нынешними ценниками «тойотовцы» хотят привлечь внимание клиентов на первоначальном этапе продаж. Рискнем предположить, что через несколько недель японцы пересмотрят прайсы, и новая Camry станет дороже.
Сразу в нескольких дилерских центрах нас заверили, что предзаказы на новинку уже принимаются. А как заявили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Toyota, первая поставка седанов произойдет через месяц.