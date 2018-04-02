В России стартовали продажи новой Toyota Camry

В нашей стране сменивший генерацию седан продается в трех модификациях — с 2,0-, 2,5- и 3,5-литровыми двигателями мощностью 150, 181 и 249 л. с. С первыми двумя моторами трудится шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а топовому агрегату положена восьмидиапазонная АКП.

Согласно прайс-листам, опубликованным на официальном сайте Toyota, стартовая цена новой Camry в комплектации «Стандарт» составляет 1 399 000 рублей. Приобрести машину в самой дорогой версии Executive Safety можно, заплатив уже как минимум 2 341 000 целковых. Но вероятно, в скором времени стоимость модели вырастет.