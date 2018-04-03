Nissan срочно отзывает кроcсоверы X-Trail

Отзыву подлежат 769 автомобилей, выпущенных c 25 июня 2016 по 17 января 2017 года. Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья.

Уполномоченные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей Nissan X-Trail, подпадающих под отзыв. Все необходимые ремонтные работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что на днях компания Infiniti выявила заводской дефект, который может привести к самопроизвольному срабатыванию подушек безопасности на хетчбэках Q30 и кроссоверах QX30. В связи с этим отзыву подлежат 447 автомобилей.