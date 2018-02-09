ТОП-10 самых продаваемых в России японских автомобилей

Наибольшим спросом среди японских автомобилей у наших сограждан пользуется кроссовер Toyota RAV4 — на этой модели в 2017 году остановил свой выбор 32 931 покупатель. Следом в рейтинге популярности идет еще одна «Тойота» — седан Camry, разошедшийся тиражом в 28 199 единиц. На третьей строчке расположился Nissan X-Trail, которому отдали предпочтение 20 626 автомобилистов.

Замыкают лидерскую пятерку самых продаваемых японских машин Nissan Qashqai и Datsun on-Do: официальные дилеры реализовали 20 223 кроссовера и 19 712 седанов соответственно. На шестом месте обосновалась Mazda CX-5, нашедшая 18 723 покупателей, на седьмом — Mitsubishi Oulander, в пользу которого сделали выбор 16 282 человека. В первую десятку также вошли Nissan Almera (15 780 шт.), Nissan Terrano (13 807 шт.) и Toyota Land Cruiser Prado (13 755 шт.).