Стартовали продажи обновленного Foton Tunland

Вот только рассчитывать на такую цену россияне, увы, не смогут. Дореформенная версия Foton Tunland, которая продается на нашем рынке, стоит от 1 549 900 рублей. А уж к моменту появления обновленного пикапа в России, ценник наверняка будет гораздо выше текущего.

Кстати сказать, у нас китайцы начнут его продавать во второй половине года. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в официальном представительстве марки.

Рестайлинговый Foton Tunland получил перелицованную оптику, нового дизайна бамперы, колесные диски и боковые зеркала. Салон преобразился за счет иного оформления передней панели и центральной консоли, а также благодаря модернизированной мультимедиа.

Рамный внедорожник будет доступен с двумя типами двигателей — 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 136 л. с., а также 163-сильным дизелем. Коробка передач — безальтернативная «механика», передающая тягу — в зависимости от модификации — на заднюю или обе оси.