Стартовали продажи обновленного Foton Tunland

Фото: Foton
В Китае начались продажи обновленного пикапа Foton Tunland, который на местном рынке предлагается аж в 12 различных комплектациях. Стартовый ценник на автомобиль — 88 800 юаней, что в переводе на наши деньги составляет без малого 880 000 рублей.
Мирон Горин

Вот только рассчитывать на такую цену россияне, увы, не смогут. Дореформенная версия Foton Tunland, которая продается на нашем рынке, стоит от 1 549 900 рублей. А уж к моменту появления обновленного пикапа в России, ценник наверняка будет гораздо выше текущего.

Кстати сказать, у нас китайцы начнут его продавать во второй половине года. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в официальном представительстве марки.

Рестайлинговый Foton Tunland получил перелицованную оптику, нового дизайна бамперы, колесные диски и боковые зеркала. Салон преобразился за счет иного оформления передней панели и центральной консоли, а также благодаря модернизированной мультимедиа.

Рамный внедорожник будет доступен с двумя типами двигателей — 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 136 л. с., а также 163-сильным дизелем. Коробка передач — безальтернативная «механика», передающая тягу — в зависимости от модификации — на заднюю или обе оси.

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11 апреля 2018
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