Названы сроки появления в России обновленного пикапа Foton Tunland

Фото: pcauto.com.cn
Foton презентовал в Китае обновленный пикап Tunland, который претерпел лишь некоторые дизайнерские корректировки. Старт продаж грузовичка на внутреннем авторынке запланирован на 12 апреля, до нас же, как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в представительстве марки, он доберется лишь во второй половине года.
Виктория Базылева

В России Foton Tunland продается уже на протяжении трех лет. Нельзя сказать, что китайский пикап пользуется у наших сограждан популярностью — к примеру, в прошлом году «Тунлэнды» разошлись скромным тиражом всего в 151 единицу. Вероятно, подстегнуть покупательский спрос смогла бы обновленная модель, которую на днях показали в Поднебесной. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе «Фотон», до нас она доедет во втором полугодии.

По словам нашего собеседника, в настоящее время компания проводит сертификацию рестайлингового Tunland, а также готовит к запуску производства посвежевшего грузовичка завод. К слову сказать, «пропишется» модель не на «Ставрополь-Авто», как можно было бы подумать, а на другом предприятии. На каком именно — представитель Foton не сообщил, отметив лишь, что оно расположено в России. Подробности раскроют в течение месяца.

Фото: pcauto.com.cn

В ходе рестайлинга пикап обзавелся видоизмененной радиаторной решеткой, перелицованным передним бампером, новой передней и задней оптикой. Для оформления интерьера грузовичка китайцы позаимствовали некоторые решения у внедорожника Sauvana. Tunland получил переработанную переднюю панель, модернизированную «приборку» и мультимедийный комплекс с увеличенным дисплеем.

Еще одно новшество — удлиненная модификация, которой прежде не было. Колесная база автомобиля в новом исполнении растянулась на 293 мм до 3398 мм, а его длина теперь составляет 5603 мм, что на те же 293 мм больше, нежели у стандартного автомобиля. Силовые агрегаты у обновленного Tunland для Китая прежние — 116- и 136-сильные двигатели, пятиступенчатая механическая коробка передач, системы переднего и заднего привода.

В нашей стране, напомним, Foton Tunland продается в единственной модификации с 2,8-литровым турбомотором мощностью 163 л. с. и той же пятискоростной «механикой». Цена на машину в базовой комплектации стартует с отметки в 1 549 900 рублей, за авто с более богатым оснащением дилеры просят уже от 1 599 990 целковых.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, пикапы, коммерческий транспорт
15 марта 2018
405
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы