Названы сроки появления в России обновленного пикапа Foton Tunland

В России Foton Tunland продается уже на протяжении трех лет. Нельзя сказать, что китайский пикап пользуется у наших сограждан популярностью — к примеру, в прошлом году «Тунлэнды» разошлись скромным тиражом всего в 151 единицу. Вероятно, подстегнуть покупательский спрос смогла бы обновленная модель, которую на днях показали в Поднебесной. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе «Фотон», до нас она доедет во втором полугодии.

По словам нашего собеседника, в настоящее время компания проводит сертификацию рестайлингового Tunland, а также готовит к запуску производства посвежевшего грузовичка завод. К слову сказать, «пропишется» модель не на «Ставрополь-Авто», как можно было бы подумать, а на другом предприятии. На каком именно — представитель Foton не сообщил, отметив лишь, что оно расположено в России. Подробности раскроют в течение месяца.