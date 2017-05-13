Тест-драйв Cadillac CTS 2.0 Turbo: острее, чем язык у Павла Воли

Фото: Евгений Головач и компании Cadillac
«Кадиллаки» бывают бюджетными, да еще и с турбодвижками? Такое до недавнего времени могло разве что присниться. Но сон превратился в явь, причем страшной она отнюдь не стала. Портал «АвтоВзгляд» готов доказать это на примере обновленного Cadillac CTS.
Вячеслав Василенко

Если вы не испытываете оргазм от звука бурлящего V6 и не ходите в любовниках у дочери миллионера, способной покрывать расходы на транспортные налоги и бензин, то заднеприводный премиум-седан с 2-литровым турбированным мотором — ваш вариант.

С наддувным двигателем CTS не отличается от старшего брата c V-образной «шестеркой» и полным приводом ни по дизайну экстерьера, ни по внутреннему убранству. Бросьте хвататься за валерьянку — это по-прежнему американская икона стиля и роскоши. Вытянутая двухэтажная оптика, классические вертикальные фонари и рубленные грани кузова заставляют оборачивать головы даже тех, у кого на заднем стекле автомобиля красуются наклейки, унижающие достоинство Трампа и тому подобных Обам.

Внутри — невероятное обилие алькантары, рифленого дерева и кожи, в том числе и перфорированной. А уж всякие модные электронные штучки и прочие «плюшки-ватрушки» в случае острой жизненной необходимости можно установить опционально.

Теперь о главном — об агрегате. Помните, когда за океаном, хапнув горя от спада продаж, оснастили мускулистый Chevrolet Camaro 2-литровой «турбосвистелкой»? Истинные фанаты легендарного пони-кара, привыкшие к грозному V8 или на худой конец к V6, забились в истерике, а у скептиков появился очередной повод «потроллить» General Motors.

Однако прагматичные американцы свое дело сделали, и объем продаж «Камарика» резко рванул вверх. Более того: постепенно пересмотрели свое отношение к новинке и сами поклонники модели, ибо на поверку маслкар оказался очень даже шустрым по своим динамическим характеристикам (подробный видео тест-драйв нового поколения Camaro можно посмотреть здесь). Так вот: по сути этот же мотор прописался под капотом Cadillac CTS.

Если вспомнить младший 276-сильный двигатель, некогда стоявший на вооружении седана, то по сравнению с ним новый агрегат — просто ураган. Разгон до сотни с места автомобилю дается за 6,6 с вместо прежних 6,9 с. И это несмотря на то, что четырехцилиндровый турбодвижок ощутимо потерял в лошадиных силах — теперь их всего 240.

Понятное дело, что главную роль здесь играет крутящий момент — 400 Нм, но без скорострельной восьмидиапазонной АКП о столь бодром ускорении машина бы и не мечтала. Если раньше, прежде чем рвануть, шестискоростной «автомат» брал паузу на перекур, то новая коробка реагирует на команды водителя молниеносно.

Передачи тут практически такие же короткие, как у BMW, да к тому же укорочена главная пара, поэтому стартуя со светофора, Cadillac заставляет догоняющих завистливо глотать пыль. Не испытывает седан недостатка тяги и при затяжных обгонах на трассе. В помощь — ручной режим, честно удерживающий передачи до упора.

Про ездовые повадки обновленного CTS много говорить не приходится: руль в авто такой же острый, как язык у Павла Воли, а подвеска — упругая и мягкая, словно филейная часть Ляйсан Утяшевой. Передвигаться в этой машине одинаково комфортно и пассажирам, и водителю.

Пожалуй, единственное, кого она разочарует — это работников Федеральной налоговой службы. Ведь владельцы 240-сильной версии теперь могут неслабо сэкономить на транспортном налоге. К примеру, для столицы он снизился аж на 35 000 «деревянных». Да и по цене седан стал более благосклонным к клиенту — отныне он стоит немногим меньше 2 500 000 рублей.

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13 мая 2017
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