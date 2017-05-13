Тест-драйв Cadillac CTS 2.0 Turbo: острее, чем язык у Павла Воли

Если вы не испытываете оргазм от звука бурлящего V6 и не ходите в любовниках у дочери миллионера, способной покрывать расходы на транспортные налоги и бензин, то заднеприводный премиум-седан с 2-литровым турбированным мотором — ваш вариант.

С наддувным двигателем CTS не отличается от старшего брата c V-образной «шестеркой» и полным приводом ни по дизайну экстерьера, ни по внутреннему убранству. Бросьте хвататься за валерьянку — это по-прежнему американская икона стиля и роскоши. Вытянутая двухэтажная оптика, классические вертикальные фонари и рубленные грани кузова заставляют оборачивать головы даже тех, у кого на заднем стекле автомобиля красуются наклейки, унижающие достоинство Трампа и тому подобных Обам.

Внутри — невероятное обилие алькантары, рифленого дерева и кожи, в том числе и перфорированной. А уж всякие модные электронные штучки и прочие «плюшки-ватрушки» в случае острой жизненной необходимости можно установить опционально.