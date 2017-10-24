Тест-драйв Foton Tunland: дорога в космос

В своей старой статье я предполагал, что если мы оставим наш автопром в том состоянии, в котором он пребывает последние годы, то очень скоро китайцы отберут у нас и славу пионерского освоения бездорожья, которую долгие годы успешно и вполне заслуженно сохраняют за собой отечественные «Нивы» и УАЗы. Знакомство с очередным «китайцем» только подтвердила мои прежние выводы.

Кабина пикапа, в которой мне предстояло провести несколько дней, практически ничем не выдавала своего китайского происхождения. Средней гулкости пластик, аккуратная сборка панели, круглые регуляторы температуры и воздуховодов, переключатели режимов работы трансмиссии. Даже фирменный логотип «Фотона», расположенный в центре рулевого колеса, по образному замечанию моего соседа—любителя дотошно рассматривать мои тестовые автомобили, напоминал не что иное, как аккуратно обгрызенные под треугольник «адидасовские» полоски…

Итак, подстроил сиденье под свой немалый рост, отметив, что подушка ходит по высоте, и есть поясничный подпор. Боковины сиденья плотно сжали ягодицы. Как показала практика, излишне плотно: через пару часов началась боль в ногах, так что пришлось остановиться и хорошо размяться. Увы, но на протяжении всего восьмичасового перегона подобные десятиминутные прогулки приходилось устраивать регулярно. Впрочем, к подобному променаду располагают практически все представленные у нас пикапы за исключением, может быть, VW Amarok. Но, заметим, «немец» и стоит совсем других денег…