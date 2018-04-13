Toyota ищет в России новых дизайнеров для создания автомобиля мечты

Со всей страны — от Калининграда до Владивостока — организаторы принимали творческие работы, отфильтровав свыше 21 000 участников, а это в три раза больше, чем годом ранее. В итоге были отобраны 18 лучших рисунков, которые отправились в Японию для участия в финальном отборе международного конкурса.

Это значимое событие, ведь в России очень много талантливых ребят. Идеи детей чрезвычайно важны для нас, возможно, один из них однажды станет дизайнером или инженером Toyota, — прокомментировал итоги конкурса глава представительства «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

Награждали победителей члены специальной жюрейской комиссии, в частности, шестикратная чемпионка финала Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, мастер спорта международного класса по мотоспорту Анастасия Нифонтова, известный дизайнер Владимир Пирожков, а также автоэксперт Александр Пикуленко.