Tesla останавливает выпуск Model 3

Чтобы выйти на планировавшиеся объемы производства Model 3 предприятию необходимо выпускать в неделю 5000 электромобилей этой марки. Однако при всем напряжении сил за последнюю неделю марта с конвейера сошло только 2000 экземпляров. The New York Times приводит заявление пресс-служюы компании:

— Плановая остановка сборки на автозаводе во Фримонте, штат Калифорния, необходима для наладки автоматики и методичного устранения узких мест с целью увеличения объемов производства.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что до этого топ-менеджеры Tesla при объяснении причин срыва производственных планов ссылались на то, что их подводят поставщики комплектующих. При этом только быстрый рост продаж Model 3, имеющей стартовую цену 35 000 долларов, позволит компании снизить убытки и погасить облигации и займы.

Именно темпы сборки это модели, в которой сейчас воплощены все надежны Илона Маска, вызывают озабоченность инвесторов. Цены на акции Tesla сильно упали за последние недели. Так, только за минувший понедельник они упали на 3%. С 12 марта ценные бумаги компании потеряли почти пятую часть своей стоимости.