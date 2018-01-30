Осторожно, автомобили Tesla действительно собираются на коленке

Да, плюс к тому эти негодники-ябедники осмеливаются обвинить персонал службы контроля качества в отсутствии опыта, из-за чего даже собранные с грехом пополам батареи вроде как покидают предприятие с серьезными дефектами. Стресс-тесты, как принято у других производителей аккумуляторов, за Gigafactory не проводятся. Разве удивительно при таких раскладах, что несколько месяцев назад из Tesla сбежал руководитель направления аккумуляторных технологий Эрнест Вильянуэва — обладатель многочисленных патентов, работавший на компанию с 2006 года?

Между тем, в основном именно из-за этой проблемы за минувший год заказчики получили менее 2000 экземпляров Model 3, причем только в дорогих комплектациях — базовых версий не было выпущено в принципе. Ожидать ускорения процесса в обозримом будущем не приходится: в третьем квартале 2017-го Маск клятвенно обещал изготовить 1600 машин, но реально с конвейера сошло только 220 штук.

Великий комбинатор заверял, что к концу декабря производство выйдет на уровень 5000 машин в неделю, но затем благоразумно перенес срок достижения заветной планки на июнь 2018-го. Нетрудно подсчитать, что при сохранении нынешних темпов все 400 000 жаждущих приобрести этот автомобиль и уже внесших первоначальный взнос в размере 1000 долларов будут осчастливлены лишь через 200 лет.