Осторожно, автомобили Tesla действительно собираются на коленке

Фото: www.motor-talk.de/
Сотрудники компании Tesla нанесли очередной удар по неблекнущему имиджу Илона Маска. Они заявили, что производство Model 3 в обозримом будущем и близко не подойдет к декларируемым объемам. Виной тому — низкая квалификация рабочих и отсутствие автоматизации на сборке аккумуляторных батарей.
Вадим Устинов

Всемирно известному защитнику от зомби, продавцу безопасных огнеметов, копателю скоростных туннелей, концентратору солнечной энергии и пускателю в космос суперракет Илону Маску опять подложили гигантскую свинью. Кто? Да как всегда, этими нехорошими людьми оказались его собственные сотрудники. На этот раз они поделились с авторитетным американским бизнес-телеканалом CNBC правдивой информацией о состоянии производства аккумуляторных батарей на принадлежащем компании заводе Gigafactory, расположенном, как известно, в городе Спаркс, штат Невада.

Согласно их клеветническим наветам, как минимум до середины декабря аккумуляторы для Model 3 делались там… вручную. (А что, на дворе действительно XXI век?) Более того, руководство Tesla до сих пор безуспешно пытается исправить ситуацию, но отнюдь не внедрением современной автоматизации, а увеличением количества занятых на сборке рабочих, в том числе одалживая их у партнерской компании Panasonic.

Фото: qz.com

Да, плюс к тому эти негодники-ябедники осмеливаются обвинить персонал службы контроля качества в отсутствии опыта, из-за чего даже собранные с грехом пополам батареи вроде как покидают предприятие с серьезными дефектами. Стресс-тесты, как принято у других производителей аккумуляторов, за Gigafactory не проводятся. Разве удивительно при таких раскладах, что несколько месяцев назад из Tesla сбежал руководитель направления аккумуляторных технологий Эрнест Вильянуэва — обладатель многочисленных патентов, работавший на компанию с 2006 года?

Между тем, в основном именно из-за этой проблемы за минувший год заказчики получили менее 2000 экземпляров Model 3, причем только в дорогих комплектациях — базовых версий не было выпущено в принципе. Ожидать ускорения процесса в обозримом будущем не приходится: в третьем квартале 2017-го Маск клятвенно обещал изготовить 1600 машин, но реально с конвейера сошло только 220 штук.

Великий комбинатор заверял, что к концу декабря производство выйдет на уровень 5000 машин в неделю, но затем благоразумно перенес срок достижения заветной планки на июнь 2018-го. Нетрудно подсчитать, что при сохранении нынешних темпов все 400 000 жаждущих приобрести этот автомобиль и уже внесших первоначальный взнос в размере 1000 долларов будут осчастливлены лишь через 200 лет.

Фото: www.dailydot.com

С каждым днем все более скептически настроены эксперты. Так, Марк Б. Шпигель из Stanphyl Capital не верит, например, в реальность заявленной стартовой цены в 35 000 долларов:

— Базовая модификация обходится Tesla как минимум в 45 000 долларов. Компания никогда не сможет поставлять автомобили по цене намного ниже, чем нынешние 49 000 долларов за базовую модель. Продажи будут сильно разочаровывать по сравнению с ожидаемыми 400 000 в год. И даже при этих более высоких ценах Tesla никогда не приблизится к обещанной прибыльности.

Естественно, Илон Маск все гнусные выпады против своей компании отрицает. Естественно, все инвесторы ему свято верят. Естественно, все простаки, выстроившиеся в длиннющую очередь за Model 3, смирно ждут своего вожделенного автомобиля.

Неестественно другое. Как сообщают «Ведомости», акции Tesla в ходе пятничной предварительной сессии в Нью-Йорке подорожали на 1,3%. А капитализация компании за последние 12 месяцев подскочила на 33,5% — до 58,1 млрд. долларов. С чего бы это?

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, электромобили
30 января 2018
505

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы