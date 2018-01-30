Осторожно, автомобили Tesla действительно собираются на коленке

Всемирно известному защитнику от зомби, продавцу безопасных огнеметов, копателю скоростных туннелей, концентратору солнечной энергии и пускателю в космос суперракет Илону Маску опять подложили гигантскую свинью. Кто? Да как всегда, этими нехорошими людьми оказались его собственные сотрудники. На этот раз они поделились с авторитетным американским бизнес-телеканалом CNBC правдивой информацией о состоянии производства аккумуляторных батарей на принадлежащем компании заводе Gigafactory, расположенном, как известно, в городе Спаркс, штат Невада.
Согласно их клеветническим наветам, как минимум до середины декабря аккумуляторы для Model 3 делались там… вручную. (А что, на дворе действительно XXI век?) Более того, руководство Tesla до сих пор безуспешно пытается исправить ситуацию, но отнюдь не внедрением современной автоматизации, а увеличением количества занятых на сборке рабочих, в том числе одалживая их у партнерской компании Panasonic.