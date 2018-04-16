Четыре легендарных кроссовера эпохи СССР

Штатовский «Орел» весьма напоминал современный тип кроссовера как по общей концепции, так и по техническому содержанию. У него был кузов легкового AMC Concord, увеличенный дорожный просвет и полноприводная трансмиссия. Что же, в отечественных специалистов не хватило пороха помериться талантами с заокеанскими инженерами? Отнюдь нет. Были и в нашем отечестве свои пророки.

Кстати говоря, уже при первом знакомстве с их творчеством на ум моментально приходит пословица о том, что новое — это хорошо забытое старое. Оказывается, вот откуда у наших современных маркетологов появилась уверенность, что кроссоверами можно называть полноприводные седаны с повышенным клиренсом…