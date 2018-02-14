Объявлены российские цены на Tesla Model 3

Недавно прошли слухи, что Илон Маск активно ищет выход в Россию, где пока нет официального представительства Tesla. Честно говоря, есть определенные сомнения в том, что дело обстоит именно так — ему бы разобраться с теми клиентами, которые уже есть на западе, а не осваивать новые рынки. Кроме того, с кипучей энергией канадско-американского предпринимателя открыть свой офис в любой стране мира — дело пяти минут, если есть желание. Пока же, как сообщает Autonews, реализацией машин по-прежнему будет заниматься старый импортер — Moscow Tesla Club.

Ценник на машину стартует от 3,8 млн. рублей, а за топовые версии электрокара придется выложить уже 5,5 млн. целковых. Кроме того, нужно иметь в виду: машины поставляются по предзаказу. Для его оформления необходимо внести залог в размере 145 тысяч родных «деревянных». Первые машины импортер обещает доставить клиентам уже первом квартале следующего года.

Ситуация с залогом совсем не откровение — по всему миру Маск собирает деньги за еще не произведенные Model 3. Доверчивых покупателей, перечисливших ему свои кровные, набралось уже около 400 000 человек. Следовательно, наши поклонники электрокаров, которые заплатят залог, встанут в очередь уже за ними. Если учесть, что руководство Tesla обещало к концу минувшего года довести объемы производства до 5000 автомобилей в неделю, а реально было выпущено всего около 2700 машин за полгода — то судите сами, когда подойдет ваша очередь.