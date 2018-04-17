Volkswagen изменит логотип марки

В последний раз логотип Volkswagen подвергся небольшим корректировкам в 2012 году. И хотя он стал более трехмерным, в целом изменения практически незаметны. В этот раз вольфсбургцы намерены подойти к делу более основательно. По словам Зенгпиля, автостроитель разработает красочную эмблему, которая будет смотреться привлекательно как на автомобилях, так и на рекламных материалах.

– На протяжении последних лет Volkswagen находится не в лучшей форме, — приводит слова главного маркетолога Volkswagen Йохена Зенгпиля агентство Bloomberg. — В попытке стать «слишком немецкой» марка утратила часть своей эмоциональной привлекательности. И дело тут не только в дизельном скандале.

Зенгпиль подчеркнул, что главная задача, которую на сегодняшний день ставят перед собой маркетологи — поработать над имиджем Volkswagen, создать более открытый и яркий образ. Вместе с тем, по его словам, важно и подчеркнуть инновационность, дабы оправдать высокие цены на «народные» автомобили.