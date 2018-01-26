Чем грозит замена шильдика на машине

Фото www.auto.onliner.by
Еще можно понять, почему подросток катает свою девушку на дешевой китайской машине без логотипа. Но чем объяснить установку на кузов бюджетника шильдика премиального бренда, если это не простой стеб? А как на это смотрит закон, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Причины, по которым люди снимают или меняют заводские знаки с кузова своего автомобиля, бывают разные. Например, желающих купить престижный и мощный автомобиль премиальной марки предостаточно, но возможностей хватает далеко не у всех. Поэтому находятся шутники, водружающие шильдики, например, Toyota на УАЗ Патриот, BMW — на Brilliance V5, Mercedes-Benz — на Changan CS35, Volkswagen — на Zotye T600. Авось кто-то спутает.

Возникает логичный вопрос — законно ли это? Например, если водитель такой машины стал виновником ДТП и уехал с места аварии, то другой логотип может ввести в заблуждение очевидцев. Ведь масса людей, далеких от автомобильной темы, не в состоянии отличить, например, старую модель Toyota от UAZ, и уж тем более китайские копии от оригиналов, если на них отсутствует шильдик. В таких случаях свидетель запомнит несоответствующую эмблему и сообщит в полицию о марке, которая не имеет к произошедшему никакого отношения.

К тому же, какому-нибудь вредному гаишнику-формалисту при постановке ТС на учет в ГИБДД возможно будет недостаточно одного винномера, чтобы идентифицировать марку и модель автомобиля.

Кроме того, если учесть, что раньше у многих дилеров была мода обозначать машины своим шильдиком с названием, то такую надпись можно расценить, как навязанную рекламу. И подобные вопросы не раз обсуждались автолюбителями на форумах.

На самом деле в российском законодательстве запрет на устранение или замену шильдика на кузове ТС отсутствует. В пункте 2 ПДД указано, что на машинах должны быть установлены регистрационные знаки соответствующего образца, а Технический регламент Таможенного союза (Приложение 7) фиксирует требования о наличии и содержании уникального идентификационного номера. В Перечене неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС (пункт 7.18) сказано, что нельзя ездить на автомобилях с внесенными в их конструкцию изменениями. Но шильдик не является элементом конструкции, и она никак не изменится, если его устранить.

С другой стороны, формально логотипы всех автомобильных марок являются товарными знаками, и их использование без согласия правообладателя запрещено. Так что на гражданина, установившего на «Ладу» значок «Мерседеса», немецкий производитель в праве подать в суд.

Что касается дискуссионного вопроса о логотипе дилера, то Федеральный закон «О рекламе» (часть 4 статья 20) гласит, что установка на транспортных средствах отличительных знаков, указывающих на их принадлежность каким-либо лицам, не является рекламой. Правда, там не уточняется, что понимать под отличительными знаками. В конце концов, шильдик всегда можно снять.

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26 января 2018
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