Чем грозит замена шильдика на машине

Причины, по которым люди снимают или меняют заводские знаки с кузова своего автомобиля, бывают разные. Например, желающих купить престижный и мощный автомобиль премиальной марки предостаточно, но возможностей хватает далеко не у всех. Поэтому находятся шутники, водружающие шильдики, например, Toyota на УАЗ Патриот, BMW — на Brilliance V5, Mercedes-Benz — на Changan CS35, Volkswagen — на Zotye T600. Авось кто-то спутает.

Возникает логичный вопрос — законно ли это? Например, если водитель такой машины стал виновником ДТП и уехал с места аварии, то другой логотип может ввести в заблуждение очевидцев. Ведь масса людей, далеких от автомобильной темы, не в состоянии отличить, например, старую модель Toyota от UAZ, и уж тем более китайские копии от оригиналов, если на них отсутствует шильдик. В таких случаях свидетель запомнит несоответствующую эмблему и сообщит в полицию о марке, которая не имеет к произошедшему никакого отношения.

К тому же, какому-нибудь вредному гаишнику-формалисту при постановке ТС на учет в ГИБДД возможно будет недостаточно одного винномера, чтобы идентифицировать марку и модель автомобиля.