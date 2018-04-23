Опубликованы шпионские фото пикапа Jeep Scrambler

Уже известно ее название — Jeep Scrambler. Несмотря на тщательную маскировку экстерьера тестовой машины, хорошо заметны общие черты со своим донором. Можно предположить, что окончательный дизайн пикапа еще не утвержден.

Не исключено, что автомобиль унаследует от Jeep Wrangler не только базу, но и те же моторы — 3,6-литровый V6 Pentastar мощностью 285 л. с., 270-сильную турбочетверку объемом 2,0 литра, а также 3,0-литровый турбодизель V6. Вероятно выйдет и гибридная версия. Первые пикапы поступят в шоу-румы дилеров в начале следующего года.

Напомним, что не так давно российское представительство Jeep выявило у внедорожников Wrangler заводской дефект подушек безопасности. В связи с этим была объявлена отзывная кампания на 520 внедорожников, о чем сообщил портал «АвтоВзгляд».