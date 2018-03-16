Jeep представил две новые версии внедорожника Wrangler

Информации о внедорожниках, подготовленных к «Пасхальному сафари», которое стартует 24 марта в американском городе Моаб (штат Юта), пока немного. Известно лишь, что один из автомобилей получил название Jeepster и двухцветную окраску кузова. А для оформления экстерьера второй машины, наименование которой пока не раскрывается дизайнеры выбрали, судя по эскизам, оранжевый колер. Никаких технических подробностей ни об одном, ни о втором вездеходе автостроитель не раскрывает.

В прошлом году «Пасхальное сафари» проводилось в пятидесятый раз — в честь полувекового юбилея мероприятия Jeep представил сразу семь автомобилей. Пять из них были построены на базе предыдущего Wrangler, один — на платформе Grand Cherokee 1993 года выпуска, и еще один — кроссовера Compass.