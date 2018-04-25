Китайцы представили космическое купе на электротяге

А что — этот аппарат с эффектным и притягательным дизайном способен свою первую сотню с места разменять всего за 4 секунды. При этом автомобиль может проехать свыше 500 километров на одном электричестве и еще столько же — на бензине.

Пока это лишь концепт, который, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» топ-менеджер Dongfeng Ван Моахва, рано или поздно обретет жизнь в серийном варианте. Тем более, что китайское правительство всячески поддерживает и стимулирует производителей электромобилей и машин с гибридными силовыми установками.