Китайцы представили космическое купе на электротяге

Фото и видео: Вячеслав Василенко
В рамках 15-го международного Пекинского автосалона китайская компания Dongfeng представила умопомрачительное купе с электрической силовой установкой. Вот уж действительно — дают жару азиаты.
Вячеслав Василенко

А что — этот аппарат с эффектным и притягательным дизайном способен свою первую сотню с места разменять всего за 4 секунды. При этом автомобиль может проехать свыше 500 километров на одном электричестве и еще столько же — на бензине.

Пока это лишь концепт, который, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» топ-менеджер Dongfeng Ван Моахва, рано или поздно обретет жизнь в серийном варианте. Тем более, что китайское правительство всячески поддерживает и стимулирует производителей электромобилей и машин с гибридными силовыми установками.

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25 апреля 2018
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