Продажи электромобилей в России выросли на 23%

В России электрические автомобили совершенно непопулярны. И тому довольно много объявлений, главные из которых — неразвитая инфраструктура и задранные цены. Тем не менее «зеленые» машины нашими согражданами приобретаются. Штучно, но все же приобретаются.

Более того, по данным агентства «Автостат» за первые месяцы 2018 года российский рынок новых электромобилей подрос на 23%. Цифра вроде и немаленькая, но в количественном выражении эти 23% — всего-навсего 3 машины. В первом квартале прошлого года наши соотечественники купили 13 «чистых» авто, а в январе-марте нынешнего — 16.

Из них 9 штук пришлось на Nissan Leaf, остальные 7 — это «Теслы». Кроссоверы Model X нашли в нашей стране пятерых покупателей, а седаны Model S — двух. Интересно, что ни одна из этих указанных моделей в России официально не продается — автомобили привозят из-за границы.

Добавим, что семь электрокаров из тех, что были реализованы в январе-марте, встали на учет в Москве и Подмосковье. Еще три «прописались» в Приморском крае. В Краснодарский край, Якутию, Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую и Псковскую области отправились по одной машине.