Maybach представил в Пекине первый в своей истории кроссовер

Автомобиль, получивший имя Maybach Ultimate Luxury, поклонникам знаменитой марки представили на специальном закрытом мероприятии 24 апреля в Пекине, а широкой общественности день спустя — в рамках международного Пекинского автосалона.

Это не просто автомобиль, это роскошь в движении. Все, что только может себе представить в своих лучших фантазиях изощренный автолюбитель тут есть. Кожа, дерево, золото, хрусталь — да в этой «тачке» жить можно! Если, конечно, вам небезразличен ее внешний вид.