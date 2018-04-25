Maybach представил в Пекине первый в своей истории кроссовер

Автомобиль, получивший имя Maybach Ultimate Luxury, поклонникам знаменитой марки представили на специальном закрытом мероприятии 24 апреля в Пекине, а широкой общественности день спустя — в рамках международного Пекинского автосалона.
Это не просто автомобиль, это роскошь в движении. Все, что только может себе представить в своих лучших фантазиях изощренный автолюбитель тут есть. Кожа, дерево, золото, хрусталь — да в этой «тачке» жить можно! Если, конечно, вам небезразличен ее внешний вид.
Кроссовер получился, мягко говоря, неоднозначным. Скептики уже обозвали новинку страшилкой для богачей. Мы бы добавили: для богачей-извращенцев. И правда, кому может понравится огроменная решетка радиатора с приклеенными к ней узенькими фарами и невнятной кормой, слизанной с GLE и разбавленной вроде бы самобытной оптикой с отдельными секциями.
Кому-кому? Китайцам! Не зря же мировую премьеру новинки немцы устроили именно тут. Азиаты любят неординарные машины, а уж состоятельные азиаты — подавно. Впрочем, к 2020 году, когда Maybach Ultimate Luxury пойдет в серию, он наверняка приедет и в Россию. Клиентов с деньгами и изощренными предпочтениями у нас тоже предостаточно.