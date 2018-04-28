В России продается 2000-сильный электрокар за 131 миллион рублей

Фото Rimac
Все, кто желает приобрести хорватский гиперкар Rimac C_Two получит его в любой точке ЕС и СНГ. Оформить заказ на покупку и доставку готова компания Electric Motors Club, которая также предлагает клиентам организовать индивидуальный тур на завод Rimac в Хорватии.
Иван Флягин

Электрический гиперкар Rimac C_Two выпускается в количестве 150 экземпляров. Цена на модель в 131 465 670 рублей, объявленная на российском рынке, не учитывает таможенных пошлин, налогов и доставки. Так что окончательная стоимость «горячей игрушки» будет существенно выше.

Купе с карбоновым кузовом оснащается четырьмя электрическими силовыми установками с аккумуляторами емкостью 120 киловатт-часов. Суммарная мощность системы составляет 1914 л. с. и 2300 Нм крутящего момента.

Гиперкар разгоняется до 100 км в час за 1,8 секунды, а до 300 км в час — за 11,8 секунды. Максимальная скорость зафиксирована на отметке 412 км в час, запас хода достигает 650 км.

Не так давно свой гиперкар продал американский культурист, актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. 1014-сильный Bugatti Veyron обошелся покупателю в 2,5 млн. долларов.

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28 апреля 2018
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