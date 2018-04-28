Volkswagen представил новые экономичные моторы

Речь идет о 48-вольтовой электрической силовой установке, турбомоторе на природном газе и гибридной системе на базе двухлитрового дизеля.

О том, что микрогибридную систему (MHEV) со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой батареи, получит VW Golf восьмого поколения, портал «АвтоВзгляд» уже сообщал. «Мягкий гибрид» сэкономит до 0,3 литра топлива на 100 км.

Новый мотор 1.5 TGI Evo потребляет природный газ или его синтетический аналог e-gas. Расход горючего этого агрегата на Golf текущего поколения составляет 3,5 кг газа на 100 км, а запас хода — 490 км. Двигатель мощностью 130 л. с. оснащен непосредственным впрыском и турбонагнетателем с изменяемой геометрией крыльчатки.

Дизель-электрическая система EA288 Evo, которую поначалу получит только модели Audi, состоит из 2,0-литрового ДВС, 12-вольтового стартер-генератора с ременным приводом и литий-ионных батарей. Суммарная мощность установки — от 136 до 204 л. с.

На днях зарубежные СМИ опубликовали фото свежего электрокара Volkswagen, который предположительно получит название Neo. Предположительно модель выйдет в 2020 году.