Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн. долларов

Не секрет, что Арнольд Шварценеггер питает страсть не только к спорту и женщинам, но и к технике — в частности, автомобилям и мотоциклам. В свое время бодибилдеру принадлежали Unimog U1300 SE 1977 года выпуска, Mercedes-Benz G-класса, Hummer H1 и H2, Cadillac Eldorado 1957 года, Chevrolet Corvette, а также несколько мотоциклов.

Гиперкаром Bugatti Veyron Шварценеггер пополнил свой автопарк в 2015 году. Спортсмен не раз был замечен на этой машине в Санта-Монике, где он, очевидно, проживает последние несколько лет. По каким причинам «Железный Арни» решил избавиться от своего авто — не сообщается.

Автомобиль Шварценеггера вооружен 1014-сильным мотором — до первой сотни «Вейрон» разгоняется всего за 2,5 секунды. По данным портала TMZ, пробег машины на момент продажи составлял всего 1600 километров.

Новый владельцем Bugatti Veyron Шварценеггера стал некий Оби Океке, который прославился благодаря нескольким крупным автомобильным сделкам с известными личностями. К примеру, не так давно Доктор Бугатти выкупил «Вейрон» Флойда Мейвезера — непобежденного американского боксера-профессионала.