Опубликованы новые подробности о Volkswagen Golf следующего поколения

Фото www.youtube.com
На ежегодном моторостроительном симпозиуме в Вене концерн Volkswagen поделился секретом о будущем Golf 2019 модельного года. Производитель рассказал о микрогибридной модификации новой модели.
Иван Флягин

Мягкий гибрид (MHEV) Volkswagen Golf получит бензиновые моторы, которые будут сочетаться с электрической системой, используемой в Audi, Porsche и Bentley.

Речь идет о 48-вольтовой литий-ионной батарее, преобразователе постоянного/переменного тока и мощном стартер-генераторе, который функционирует как электромотор и способен распределять крутящий момент на колеса с помощью ременного привода. Так что электрическая установка при движении нового «Гольфа» не будет вспомогательным сегментом, а исполнит главную функцию.

Бензиновый мотор сможет отключаться при трогании и торможении, а также в движении накатом или в гору. Микрогибрид обеспечит дополнительный крутящий момент при интенсивных стартах, а батарею при замедлении можно вообще не заряжать благодаря рекуперации энергии.

Производитель утверждает, что «микрогибридные» Volkswagen Golf станут промежуточной стадией перед полностью электрической линейкой Volkswagen I. D.

На днях портал «АвтоВзгляд» сообщил, что Volkswagen приступил к дорожным испытаниям хетчбэка Golf восьмого поколения, о чем свидетельствуют новые шпионские фотографии. Как ожидается, новинка дебютирует в первой половине следующего года.

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26 апреля 2018
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