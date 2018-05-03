Как собирают автомобили Ford в России

Три сборочных предприятия, собственный моторный завод и даже цеха штамповки, где детали производят из российской стали. О российской ветви империи великого Генри Форда в нашем репортаже с завода в Елабуге.
Компания Ford сегодня является не только флагманом среди иностранных производителей коммерческого транспорта в России — впереди только «Группа ГАЗ» — но и обладателем самой мощной и развернутой производственной сети. В Ленинградской области собирают Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. А в специальной экономической зоне Алабуга расположен и вовсе уникальный завод: на одном конвейере производят кроссоверы Kuga и Explorer, а также фургоны Transit. Аналогичного предприятия Ford в мире просто не существует!
Завод под Елабугой интересен еще и тем, что на нем автоматизированы многие операции, которые чаще делают вручную: даже на сложную внутреннюю окраску кузовов отрядили специального робота! Уровень производства чрезвычайно высок, что подчеркивается двумя факторами: многие операции выполняют представительницы прекрасного пола — девушек на производстве порядка 40% от общего числа сотрудников — а также малочисленность персонала. Всего 1800 человек обслуживают длинный конвейер и работают в отделах!
Роботы-роботы-роботы. Когда наступает обеденный перерыв, цеха мгновенно пустеют. Среди сотен наделенных интеллектом машин остаются лишь несколько человек. Наладчики воспользуются «переменой», чтобы проверить высокотехнологичное оборудование. Пройдет еще несколько лет, и из всего персонала завода останутся только они. Наладчики. Кто ж еще первым запустит полностью автоматизированный конвейер, как не наследники старика Генри?
Отдельным пунктом нашего посещения фордовского конвейера стало развенчание мифов о качестве российской сборки: бытует мнение, что автомобили, собранные в России, значительно уступают своим европейским аналогам. Завод в Елабуге не оставляет от этого мифа «камня на камне». Во-первых, предприятие полностью интегрировано в глобальную сеть Ford, а контроль итогового продукта и производственных процессов ведется из центрального офиса в США. Во-вторых, на заводе располагается сразу несколько лабораторий, среди которых особое место занимает сверка точности сборки кузова приборами Carl Zeiss. Тут особо не набалуешь! Ну и в-третьих: в ежесекундно обновляемом рейтинге всех предприятий американского автогиганта наш завод стабильно занимает высокие места по уровню и качеству производства.
Против статистики не попрешь. Как и против того фактора, что «Форд» сохранил все свои предприятия в России, согласившись переживать кризис вместе. Говорят, что решение принимали на самом-самом-самом верху: Вильям Форд Мл. лично. Предполагаю, что решение о 1,5 млрд. долларов совместных с Sollers инвестиций тоже без него не обошлось.
Хотя производство автомобилей по полному циклу — уровень локализации Transit превышает космический показатель в 60% — сегодня удовольствие не из дешевых. На данный момент предприятие лишь выбирается из долговой ямы. Именно 2018 год должен стать для завода в Елабуге переломным: стоит задача выйти в «плюс». Сегодня здесь делают ставку именно на Transit: 55 различных модификаций, а 45% всех продаж составляют спецверсии. Судя по объему размещенного на производстве заказа, среди которого мелькают броневики «Сбербанка», шансы на выполнение поставленного плана есть.