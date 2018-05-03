Как собирают автомобили Ford в России

Компания Ford сегодня является не только флагманом среди иностранных производителей коммерческого транспорта в России — впереди только «Группа ГАЗ» — но и обладателем самой мощной и развернутой производственной сети. В Ленинградской области собирают Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. А в специальной экономической зоне Алабуга расположен и вовсе уникальный завод: на одном конвейере производят кроссоверы Kuga и Explorer, а также фургоны Transit. Аналогичного предприятия Ford в мире просто не существует!

Завод под Елабугой интересен еще и тем, что на нем автоматизированы многие операции, которые чаще делают вручную: даже на сложную внутреннюю окраску кузовов отрядили специального робота! Уровень производства чрезвычайно высок, что подчеркивается двумя факторами: многие операции выполняют представительницы прекрасного пола — девушек на производстве порядка 40% от общего числа сотрудников — а также малочисленность персонала. Всего 1800 человек обслуживают длинный конвейер и работают в отделах!