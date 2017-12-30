Как собирают в России кроссоверы и внедорожники Mitsubishi

И сразу заметим, что калужский завод ничем не отличается от других автомобильных производств. Современное здание, зарубежное оборудование, сборочный конвейер, японские технологии, отдельные участки для производства определенных узлов и агрегатов — ничего сверхъестественного.
Предприятие «ПСМА Рус», открытие которого состоялось в апреле 2010 года, на 70% принадлежит французам из PSA Group и на 30% — компании Mitsubishi. Инвестиции в этот проект превысили полмиллиарда евро — а если точнее, 546 млн. евро.
На первом этапе под чутким присмотром работников роботы собирают кузова из комплектующих, отштампованных из металлических листов. Мелкие детали посредством человеческих рук объединяются в более крупные, а финальную сварку совершает роботизированный комплекс. Затем проводится первая проверка качества.