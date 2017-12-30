Как собирают в России кроссоверы и внедорожники Mitsubishi

Фото: Mitsubishi
Многие автомобилисты с недоверием относятся к иномаркам российской сборки. Они убеждены, что такие авто, в отличие от своих зарубежных двойников, могут рассыпаться прямо за воротами автосалона в день покупки. К сожалению, такое бывает. Хотя, как уверяли портал «АвтоВзгляд» представители компании Mitsubishi, только не с машинами, построенными на калужском заводе «ПСМА Рус». Насколько такие заявления соответствуют действительности, мы решили проверить лично.
Виктория Базылева

И сразу заметим, что калужский завод ничем не отличается от других автомобильных производств. Современное здание, зарубежное оборудование, сборочный конвейер, японские технологии, отдельные участки для производства определенных узлов и агрегатов — ничего сверхъестественного.

Предприятие «ПСМА Рус», открытие которого состоялось в апреле 2010 года, на 70% принадлежит французам из PSA Group и на 30% — компании Mitsubishi. Инвестиции в этот проект превысили полмиллиарда евро — а если точнее, 546 млн. евро.

На первом этапе под чутким присмотром работников роботы собирают кузова из комплектующих, отштампованных из металлических листов. Мелкие детали посредством человеческих рук объединяются в более крупные, а финальную сварку совершает роботизированный комплекс. Затем проводится первая проверка качества.

Изделие, уже напоминающее автомобиль, отправляется в бокс, где световые лампы подсвечивают дефекты сварки. Если никаких нареканий у контролера не возникает, на машину «цепляют» двери и перемещают ее в цех окраски. Роботам требуется порядка десяти часов, чтобы нанести лакокрасочное покрытие на конструкцию и подготовить авто к следующему этапу.

На протяжении двух лет автозавод, расположенный в 25 километрах от Калуги, работал в режиме крупноузловой сборки, выпуская несколько моделей французских марок и кроссовера Mitsubishi Outlander. Параллельно с этим предприятие строило и оснащало цеха сварки, покраски и финальной сборки кузовов.

Далее автомобиль лишают дверей — это делается для того, чтобы освободить доступ к будущему салону. Кузов становится на конвейер, и машина постепенно наполняется электропроводкой, приборной панелью, деталями шумо- и теплоизоляции. На этой же стадии кроссоверы и внедорожники получают стекла — клей на них наносится роботом, а установка осуществляется вручную. И вот уже специалисты проверяют качество нанесения краски и технической «начинки». Вторая проверка пройдена успешно? Добро пожаловать на заключительный, самый важный этап по «загрузке» двигателя, трансмиссии и подвески. Когда все «внутренние органы» занимают свои места, авто получает обратно и двери.

  • Фото: minkara.carview.co.jp
  • Фото: news.infocar.ua

Но прежде, чем сошедший с конвейера Outlander или Pajero Sport отправится к дилерам, его прогонят еще через несколько проверочных пунктов. Машине предстоит получить «зеленый свет» в камере герметичности уплотнителей и прокатиться по небольшому кругу на крытой трассе. Некоторые экземпляры, выбранные рандомно, задерживаются на дорожных тестах — их гоняют по 2,5-километровому испытательному треку. Это необходимо, чтобы выявить проблемы подвески и посторонние звуки, которых быть не должно.

В 2013-м на «ПСМА Рус» начали выпускать внедорожник Pajero Sport, однако в 2015-м линию законсервировали и производство модели временно приостановили. В минувшем месяце «Паджеро Спорт» вернулся на конвейер. Правда, в Калуге собирают исключительно дизельные модификации. Бензиновые, как и прежде, экспортируют из Тайланда.

Впрочем, и этим контроль качества собранной машины не ограничивается. На заводе «ПСМА Рус» предусмотрены участки для проверки тормозной системы и световых приборов. Чтобы убедиться в надежности «ручника», автомобиль везут на специальный склон. А работа фар оценивается в темном тоннеле.

  • Фото: портал «АвтоВзгляд»
  • Фото: Mitsubishi

Как рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в российском представительстве Mitsubishi, в компании намерены наращивать объемы производства, а вместе с тем и поднимать уровень локализации. Для нас с вами это интересно тем, что цены на машины снизятся. Или хотя бы на фоне других моделей, производимых за рубежом, будут расти гораздо медленнее. И не за счет плохого качества, а в результате сокращения транспортных и таможенных издержек. Pajero Sport, к слову сказать, уже подешевел — в прошлом месяце японцы «скинули» 200 000 рублей на дизельные внедорожники во всех комплектациях.

Pajero Sport локализован пока всего на 2%. В нашей стране налажено только производство рам (за них отвечает нижегородская «Группа ГАЗ»), пластиковых панелей кузова и некоторых мелких деталей. Что же до кроссовера Outlander, то его локализация на сегодняшний день составляет 36,8%.

Покупать машины, произведенные в России, можно. По крайней мере те, что с шильдиком Mitsubishi. Тем более, что японцы дают на свои автомобили гарантию, которая действует в течение трех лет с момента первой покупки или до 100 000 километров пробега — что наступит ранее. А на Pajero Sport — и вовсе пять лет или 150 000 километров. Кроме того, на протяжении первого года эксплуатации авто его владельцы в случае необходимости могут круглосуточно обращаться на горячую линию помощи на дорогах Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP).

  • Фото: портал «АвтоВзгляд»
  • Фото: портал «АвтоВзгляд»

…В общем-то опасения россиян по поводу иномарок отечественной сборки вполне понятны. Только вот автомобили, выпускаемые зарубежными заводами, ни чуть не более надеждны. В наше время качество всех транспортных средств, независимо от места их производства, оставляет желать лучшего. И даже если вы станете счастливым обладателем «чистокровного» немца или японца, а то и премиального, никто не гарантирует, что через три дня вы не вернетесь к дилеру на эвакуаторе.

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30 декабря 2017
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