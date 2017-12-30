Как собирают в России кроссоверы и внедорожники Mitsubishi

Как рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в российском представительстве Mitsubishi, в компании намерены наращивать объемы производства, а вместе с тем и поднимать уровень локализации. Для нас с вами это интересно тем, что цены на машины снизятся. Или хотя бы на фоне других моделей, производимых за рубежом, будут расти гораздо медленнее. И не за счет плохого качества, а в результате сокращения транспортных и таможенных издержек. Pajero Sport, к слову сказать, уже подешевел — в прошлом месяце японцы «скинули» 200 000 рублей на дизельные внедорожники во всех комплектациях.

Pajero Sport локализован пока всего на 2%. В нашей стране налажено только производство рам (за них отвечает нижегородская «Группа ГАЗ»), пластиковых панелей кузова и некоторых мелких деталей. Что же до кроссовера Outlander, то его локализация на сегодняшний день составляет 36,8%.

Покупать машины, произведенные в России, можно. По крайней мере те, что с шильдиком Mitsubishi. Тем более, что японцы дают на свои автомобили гарантию, которая действует в течение трех лет с момента первой покупки или до 100 000 километров пробега — что наступит ранее. А на Pajero Sport — и вовсе пять лет или 150 000 километров. Кроме того, на протяжении первого года эксплуатации авто его владельцы в случае необходимости могут круглосуточно обращаться на горячую линию помощи на дорогах Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP).