Где и как собирает автомобили китайская Geely

Компания, являющаяся одним из крупнейших игроков азиатского автопрома, развивается семимильными шагами. За последние двадцать лет этот китайский автостроитель открыл несколько заводов, дизайн-студий и исследовательских центров. Самые инновационные предприятия — те, что расположены в городе Нинбо на северо-востоке провинции Чжецзян.

Geely Holding Group принадлежат 12 автомобильных предприятий и 6 заводов по производству трансмиссий на территории Китая, а также 6 сборочных производств и 4 завода за рубежом.

Портал «АвтоВзгляд» побывал в Хаджоу Бэй (район Нинбо), где собирают автомобили семейства Emgrand, а также 1,3-литровые двигатели. Назвать место, куда нас привезли, заводом — сложно. Это, скорее, крохотный промышленный городок, насчитывающий множество производственных помещений, испытательных площадок и жилых корпусов для сотрудников.