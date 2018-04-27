Где и как собирает автомобили китайская Geely

Наши соотечественники по сей день придерживаются мнения, что китайские автомобили — «хлам, конструктор, и вообще уберите это от меня подальше». Но глупо было бы отрицать, что с течением времени машины из Поднебесной эволюционируют. Не в последнюю очередь благодаря регулярной модернизации производства. Возьмем, к примеру, Geely.
Компания, являющаяся одним из крупнейших игроков азиатского автопрома, развивается семимильными шагами. За последние двадцать лет этот китайский автостроитель открыл несколько заводов, дизайн-студий и исследовательских центров. Самые инновационные предприятия — те, что расположены в городе Нинбо на северо-востоке провинции Чжецзян.
Geely Holding Group принадлежат 12 автомобильных предприятий и 6 заводов по производству трансмиссий на территории Китая, а также 6 сборочных производств и 4 завода за рубежом.
Портал «АвтоВзгляд» побывал в Хаджоу Бэй (район Нинбо), где собирают автомобили семейства Emgrand, а также 1,3-литровые двигатели. Назвать место, куда нас привезли, заводом — сложно. Это, скорее, крохотный промышленный городок, насчитывающий множество производственных помещений, испытательных площадок и жилых корпусов для сотрудников.
Место дислокации предприятия, как рассказали представители Geely, выбрано не случайно. В радиусе 300 километров от города выпускается порядка 90% всех комплектующих. Кроме того, в округе Нинбо, что немаловажно, развитая транспортная инфраструктура: и морские порты, и железная дорога, и федеральная трасса, и даже аэропорт.
Холдинг Geely располагает научно-исследовательскими центрами в Ханчжоу, Нинбо, Гетеборге и Ковентри, а также дизайн-бюро в Барселоне, Шанхае, Гетеборге и Лос-Анджелесе.
Воочию понаблюдать за тем, как рождаются «Эмгранды» нам, к сожалению, не удалось. Зато мы посетили линию предсерийной сборки автомобилей, которые изучаются в R&D-центре, расположенном по соседству. Там же китайцы настраивают аппаратуру для конвейеров и тестируют новые решения, благодаря которым машины «Джили» день ото дня становятся все качественнее.
Как и на других заводах Geely, в Хаджоу Бэй высокая степень автоматизации производства. Автостроитель постепенно отказывается от человеческих рабочих рук в пользу роботов. Инвестиции в совершенствование оснащения колоссальны, но и отдача от вложений соответствующая. Ведь переход на автоматику многократно снижает вероятность глупых ошибок, а это напрямую влияет на качество машин и, как следствие, на имидж марки.
Geely основала собственный университет и 3 колледжа, которые в совокупности выпускают около 10 000 квалифицированных специалистов ежегодно.
На своих производствах автостроитель использует преимущественно европейское оборудование. Японская и американская техника встречается в цехах реже. И разве можно назвать автомобили Geely китайским хламом, если они разрабатываются зарубежными специалистами и собираются на тех же самых установках, которые применяются ведущими мировыми производителями? Вряд ли.
Должное внимание китайцы уделяют и всевозможным предпродажным испытаниям. Для проведения проверок Geely отстроила несколько огромных помещений, вмещающих в себя без малого сотню различных стендов. В одном из них без остановок «гоняют» двигатели, в другом — безжалостно «трясут» подвеску, в третьем — замеряют уровень шумов.
Geely является единственной частной китайской компанией, входящей в список Fortune Global 500. Более того, «Джили» признана самой инновационной компанией в Китае.
Но куда более сильное впечатление производят ангары, где выявляют влияние излучений и помех на электронику, степень вибраций кузова в различных погодных условиях и уровень токсичных выбросов при разной влажности и температуре.
Конечно, китайцам из «Джили» потребуется еще не один год для того, чтобы в корне изменить отношение россиян к их машинам. Улучшение имиджа, как известно, процесс не быстрый. Но пока положение дел автостроителя в нашей стране не очень радостное. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в первом квартале нынешнего года компания потеряла 26% продаж.
И ведь речь идет не о десятках тысяч реализованных авто, и даже не о тысячах. В январе-марте обладателями автомобилей с шильдиками Geely стали всего 379 человек. С третьего места в рейтинге самых популярных «поднебесных» производителей компания отъехала аж на пятое, пропустив вперед Lifan, Chery, Zotye и Haval.
Однако в компании надеются, что в скором времени ситуация кардинально изменится. И протащить марку в лидеры призван новый кроссовер Geely Atlas, стартовавший на нашем рынке в конце февраля. Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал амбициозную китайскую новинку, которая, на взгляд многих экспертов, сумеет навязать конкуренцию даже корейским SUV. Узнать обо всех минусах и плюсах модели можно, прочитав материал, размещенный здесь.