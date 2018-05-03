Range Rover Velar получил новые моторы

Теперь в версии Velar D275 предлагается 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 275 л. с., а модификация P340 оснащается 3,0-литровым бензиновым V6 с нагнетателем мощностью 340 л. с. На российском рынке оба варианта будут доступны для заказа с августа 2018 года.

Кроме того, автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления, который работает в скоростном диапазоне от нуля до 180 км/ч. В списке опций появился целых комплекс систем безопасности, среди которых технология Stop & Go, позволяющая мягко остановить автомобиль и вновь начать движение при активации системы легким касанием педали, а также функция экстренного торможения при движении на высоких скоростях.

Напомним, что в 2020 году Land Rover начнет производство пикапа, который станет одной из моделей расширенного семейства новых внедорожников Defender, о возобновлении выпуска которых давно уже ходят упорные слухи.