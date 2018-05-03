Range Rover Velar получил новые моторы

Фото Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover представила ряд обновлений для Range Rover Velar 2019 модельного года. Автомобиль получил расширенную силовую линейку, новые системы безопасности и комплекс дополнительных функций.
Иван Флягин

Теперь в версии Velar D275 предлагается 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 275 л. с., а модификация P340 оснащается 3,0-литровым бензиновым V6 с нагнетателем мощностью 340 л. с. На российском рынке оба варианта будут доступны для заказа с августа 2018 года.

Кроме того, автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления, который работает в скоростном диапазоне от нуля до 180 км/ч. В списке опций появился целых комплекс систем безопасности, среди которых технология Stop & Go, позволяющая мягко остановить автомобиль и вновь начать движение при активации системы легким касанием педали, а также функция экстренного торможения при движении на высоких скоростях.

Напомним, что в 2020 году Land Rover начнет производство пикапа, который станет одной из моделей расширенного семейства новых внедорожников Defender, о возобновлении выпуска которых давно уже ходят упорные слухи.

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3 мая 2018
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