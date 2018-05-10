Стартовал прием заказов на флагманскую версию BMW M5

Версия M5 Competition исполнена в фирменном черном цвете и отличается оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками и спойлером на крышке багажника.

Флагманская модификация оснащена 4,4-литровым турбированным двигателем V8, мощность которого на 25 л. с. больше, чем у стандартного M5. Мотор работает с восьмиступенчатым «автоматом» М Steptronic. Версия М5 Competition подвергась технической модернизации: усоврешенствованы опоры двигателя, переработана подвеска, которая стала еще ниже.

Когда и с каким ценником BMW M5 Competition поступит на российский рынок пока не сообщается.

Напомним, что недавно представители компании BMW раскрыли некоторые технические подробности самой мощной модификации нового купе 8-серии — M850i xDrive.