BMW M4 спецсерии CS получил российский ценник

Впервые BMW M4 CS показали на Шанхайском автосалоне весной минувшего года. Спустя некоторое время продажи новинки стартовали в Европе — наконец, она добралась и до российского авторынка. Тем, кто заинтересовался новой «эм четыре», стоит поторопиться. Спорткар выпустят ограниченным тиражом, но сколько именно квот выделено для нашей страны, баварцы не уточняют.

BMW M4 CS вооружили трехлитровым двигателем с наддувом мощностью 460 л. с. Мотор, агрегатированный с семиступенчатым «роботом», разгоняет 1580-килограммовый спорткар до первой сотни всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость авто ограничена на отметке 250 км/ч. А тем, кому этого недостаточно, предлагается пакет M Driver’s Package — с ним скоростной диапазон увеличивается до 280 км/ч.

Уже в базовой модификации BMW M4 CS располагает адаптивной М-подвеской, системой динамического контроля курсовой устойчивости DSC, а также модернизированными активным дифференциалом и электромеханическим рулевым управлением. В качестве опции можно установить карбоно-керамические тормоза, которые не боятся перегрева даже в условиях эксплуатации на гоночных треках, и камеру заднего вида.