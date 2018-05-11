Mercedes-AMG выпустит 805-сильный гибрид

Новую гибридную силовую установку, презентованную на Mercedes-AMG GT Concept, прозвали «убийцей» Porsche Panamera, у которого мощность аналогичной системы 680 л. с.

В ее основе AMG лежит четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, электромотор, установленный на оси задних колес, и блок мощных батарей. Как заявил производитель, Mercedes-AMG GT Concept разгоняется до 100 км в час менее чем за три секунды. Подробную информацию о ресурсе аккумуляторов немцы не сообщили.

Напомним, что на недавно компания Mercedes-Benz презентовала обновленные седан и универсал E-класса. В ходе рестайлинга автомобили обзавелись новой спортивной AMG-версией с индексом E53, которая пришла на смену прежней модификации E43.