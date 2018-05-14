Бюджетную копию Bugatti Chiron оценили в 300 000 рублей

По данным портала CarNewsChina, длина электромобиля P8 составляет 4100 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1430 мм. То есть по габаритам «китаец» гораздо компактнее, чем Bugatti Chiron. Новинку укомплектовали слабеньким моторчиком, которые разгоняет авто лишь до 50 км/ч. За доплату скоростной диапазон можно увеличить, но не сильно — быстрее 65 км/ч автомобиль все равно не поедет.

Интересно, что в Китае новый P8 подпадает под категорию LSEV — электрических транспортных средств, которыми можно управлять, не имея водительского удостоверения. Приобрести машину может любой студент, мечтающий о мощном «Бугатти». Тем более, что ее цена стартует с отметки в 31 999 юаней — 312 000 рублей.

Напомним, что за оригинальный Chiron на сегодняшний день просят от 2,5 млн. евро, что по текущему курсу составляет свыше 185 млн. рублей. Гиперкар приводится в движение восьмилитровым W16 с четырьмя турбинами — мотор генерирует 1500 л. с. и 1600 Нм крутящего момента.