В России стартовали продажи легковых автомобилей китайской марки JAC

Фото: JAC
Китайская компания JAC возобновила продажи легковых автомобилей в России. На сегодняшний день модельный ряд этой марки представлен двумя кроссоверами S3 и S5, цены на которые стартуют с 699 000 и 799 000 рублей соответственно.
Виктория Базылева

Легковые автомобили JAC покинули российский авторынок в начале 2016 года, когда наша страна пребывала в глубоком экономическом кризисе. Реализовав все машины, осевшие на складах дилеров мертвым грузом, китайцы сосредоточились на сегменте коммерческого транспорта. Как только финансовая ситуация более-менее стабилизировалась, в «Джак» решили возобновить продажи легковушек.

По данным «Российской газеты», в настоящее время JAC предлагает россиянам лишь две модели — кроссоверы S3 и S5. За первый просят от 699 000 рублей, за второй — от 799 000. В январе-марте россияне приобрели восемь экземпляров S3 и два S5. Конечно, нельзя сказать, что в автосалонах выстроились очереди, но кое-какой спрос все же есть.

В скором времени, как ожидается, модельный ряд JAC расширится. Сейчас китайцы сертифицируют два новых автомобиля — пикап T6 и некий электрокар, название которого пока не раскрывается. И та, и другая машины могут поступить в продажу уже в сентябре-октябре. Но называть точные даты автостроитель не торопится — все-таки ему предстоит решить еще много организационных вопросов.

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14 мая 2018
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