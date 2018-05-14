В России стартовали продажи легковых автомобилей китайской марки JAC

Легковые автомобили JAC покинули российский авторынок в начале 2016 года, когда наша страна пребывала в глубоком экономическом кризисе. Реализовав все машины, осевшие на складах дилеров мертвым грузом, китайцы сосредоточились на сегменте коммерческого транспорта. Как только финансовая ситуация более-менее стабилизировалась, в «Джак» решили возобновить продажи легковушек.

По данным «Российской газеты», в настоящее время JAC предлагает россиянам лишь две модели — кроссоверы S3 и S5. За первый просят от 699 000 рублей, за второй — от 799 000. В январе-марте россияне приобрели восемь экземпляров S3 и два S5. Конечно, нельзя сказать, что в автосалонах выстроились очереди, но кое-какой спрос все же есть.

В скором времени, как ожидается, модельный ряд JAC расширится. Сейчас китайцы сертифицируют два новых автомобиля — пикап T6 и некий электрокар, название которого пока не раскрывается. И та, и другая машины могут поступить в продажу уже в сентябре-октябре. Но называть точные даты автостроитель не торопится — все-таки ему предстоит решить еще много организационных вопросов.