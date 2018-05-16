Audi выпустит к 2025 году двадцать новых моделей

В конце минувшего года Audi утвердила так называемый «План действий и трансформаций», направленный в первую очередь на оптимизацию расходов и получения новых источников дохода. К 2025 году, согласно подсчетам, производитель сможет «освободить» 40 млрд. евро — средства направят на разработку новых электрокаров, беспилотников и цифровых технологий.

– Наши амбиции выражаются в девизе «Превосходство высоких технологий», — говорит Руперт Штадлер, председатель правления Audi AG. — Наша цель — произвести настоящую революцию в мире мобильности. Кроме того, мы хотим стать лидером в сегменте электромобилей премиум-класса.

В ближайшие семь лет «Ауди» презентует свыше 20 электрифицированных моделей. В их числе e-tron Sportback, который дебютирует в 2019-м, а также Audi e-tron GT и некий компактный автомобиль, название которого пока не раскрывается. И ту, и другую новинку представят в 2020-м. Годом позже ингольштадтцы покажут автономный городской шаттл, построенный на базе концептуального Aicon.