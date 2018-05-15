Volkswagen готовит к премьере совершенно новый кроссовер Tharu

На Пекинском автосалоне, принимавшем посетителей в прошлом месяце, компания Volkswagen представила концептуальный кроссовер Powerful Family SUV. Не прошло и месяца, как в базе министерства промышленности Китая появились патентные иллюстрации и технические подробности серийной версии этой модели, которую прозвали Tharu.

Судя по фотографиям, опубликованным «поднебесными» СМИ, выглядит новый Tharu практически так же, как его предвестник. Уже известно, что производство новинки наладят на совместном предприятии Volkswagen и китайского автогиганта SAIC. Вероятнее всего, кроссовер будет продаваться исключительно в КНР, и потому ожидать его появления в нашей стране не стоит.

В моторную гамму Volkswagen Tharu войдут два бензиновых 1,2- и 1,4-литровых турбодвигателя мощностью 116 и 150 л. с. С ними, по данным Njcar, трудятся шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG. Интересно, что привод — безальтернативно передний.