KIA выпустит новый экономичный двигатель

В состав установки, получившей название EcoDynamics+, войдет 48-вольтовый стартер-генератор и, вопреки ожиданиям, дизельный мотор. Напомним, ранее предполагалось, что корейцы возьмут за основу бензиновый двигатель. Как оказалось, бензиновая версия появится чуть позже, но когда именно — в компании не уточняют.

Принцип работы «мягкого» гибрида достаточно прост: во время остановки машины ДВС автоматически глушится, а когда водитель отпускает педаль тормоза, автомобиль начинает движение без каких-либо задержек благодаря электродвигателю с ременным приводом. Главное преимущество использования такой системы заключается в экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ до 7%.

На сегодняшний день силовыми агрегатами типа Mild Hybrid оснащаются некоторые модели Chevrolet, Ferrari, Suzuki и Audi. В обозримом будущем список машин с «мягкими» гибридами пополнят кроссовер KIA Sportage, а также хетчбэки и универсалы KIA Ceed.