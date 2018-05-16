Баварцы тестируют на Нюрбургринге BMW M3 нового поколения

BMW M3, пойманный фотошпионами во время дорожных испытаний, закамуфлирован, и потому разглядеть какие-либо новшества достаточно сложно. А учитывая тот факт, что маскировочной пленки на кузове много, можно предположить, что изменений будет предостаточно. Вероятнее всего, баварцы освежили и оптику, и радиаторную решетку, и бамперы — иначе зачем нужно так тщательно скрывать их от посторонних глаз?

В основу новой «эмки» ляжет уже знакомая нам платформа CLAR. Что же до силовых агрегатов, то вокруг них ходит много споров. Одни говорят, что M3 укомплектуют силовой установкой типа Mild Hybrid. По мнению других, модель получит тот же шестицилиндровый бензиновый двигатель, что трудится под капотом M4 GTS. Напомним, уникальность этого мотора заключается в системе впрыска воды, снижающей температуру в камере сгорания и, как следствие, риск возникновения детонации.

Прояснять ситуацию в BMW не торопятся — баварцы раскроют все подробности, очевидно, лишь через полтора-два года, когда новый M3 увидит свет.