Рассекречен экстерьер обновленного кроссовера KIA Sportage

На днях неподалеку от германского поселка Нюрбургринг был замечен обновленный KIA Sportage — и что примечательно, совершенно без камуфляжа. По словам представителей марки, премьера посвежевшей модели состоится во второй половине нынешнего года. Вероятнее всего, машину покажут в октябре на Парижском автосалоне.
Новые фотографии, опубликованные порталом Motor1, подтверждают, что обновленный KIA Sportage получил такие же фары, как последний Cerato, перелицованный бампер с видоизмененными воздухозаборниками и подретушированную радиаторную решетку в виде «улыбки тигра». Кроме того, автомобиль оборудовали новыми, более узкими фонарями. Их, как и нынешнюю оптику, соединяет декоративная пластиковая планка.
Технических подробностей пережившего рестайлинг «Спортиджа» по-прежнему нет. Известно лишь, что кроссовер обзаведется новейшей силовой установкой типа «мягкий гибрид», состоящей из 48-вольтового стартер-генератора и дизельного двигателя. Разумеется, в моторную гамму войдут и другие агрегаты, но какие именно — пока непонятно.
Премьера обновленного KIA Sportage, по данным пресс-службы российского офиса марки, состоится во второй половине нынешнего года. Наши зарубежные коллеги предполагают, что корейцы привезут посвежевший SUV на Парижский автосалон. Может и так — официально эти сведения в компании пока не подтверждают, хотя и не опровергают.
Напомним, нынешняя версия кроссовера продается в России в нескольких модификациях со 150- и 177-сильными бензиновыми двигателями, а также «дизелем» мощностью 185 л. с. Стартовая цена модели на сегодняшний день без учета спецпредложений составляет 1 469 900 рублей. Обновленный Sportage доберется до России, вероятнее всего, лишь в следующем году.