Рассекречен экстерьер обновленного кроссовера KIA Sportage

Новые фотографии, опубликованные порталом Motor1, подтверждают, что обновленный KIA Sportage получил такие же фары, как последний Cerato, перелицованный бампер с видоизмененными воздухозаборниками и подретушированную радиаторную решетку в виде «улыбки тигра». Кроме того, автомобиль оборудовали новыми, более узкими фонарями. Их, как и нынешнюю оптику, соединяет декоративная пластиковая планка.

Технических подробностей пережившего рестайлинг «Спортиджа» по-прежнему нет. Известно лишь, что кроссовер обзаведется новейшей силовой установкой типа «мягкий гибрид», состоящей из 48-вольтового стартер-генератора и дизельного двигателя. Разумеется, в моторную гамму войдут и другие агрегаты, но какие именно — пока непонятно.