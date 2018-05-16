Новый Volvo S60 оставят без дизельных двигателей

Для начала шведы решили избавиться от дизельных моторов — бензиновые выведут чуть позже. Как сообщает пресс-служба Volvo, уже со следующего года все новые машины будут выпускаться лишь в двух версиях: полностью электрической и гибридной (с установками типов Mild Hybrid и Plug-In Hybrid). Но речь, похоже, идет только о будущих моделях — ныне существующие, вероятнее всего, сохранят традиционные ДВС до следующего обновления или смены генерации.

– Мы не планируем разрабатывать новое поколение дизельных двигателей, так как видим будущее компании за электрификацией, — говорит президент и генеральный директор Volvo Car Group Хокан Самуэльссон. — Мы будем постепенно сокращать число автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и переходить сначала на гибридные версии, а затем на полностью электрифицированные.

Первым автомобилем, лишенным дизельной модификации, станет S60 третьего поколения, премьера которого состоится «в ближайшее время». Когда именно — представители марки пока не говорят. Зато они раскрыли кое-какие технические сведения. В частности, о моторной гамме новинки, в которую, как оказалось, войдут четырехцилиндровый бензиновый Drive-E, а также две гибридные установки — плагин-ин и «мягкая».