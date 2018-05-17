BMW опубликовала тизерное изображение новой модели iNEXT

Ранее баварцы представили новую стратегию развития марок BMW и MINI на ближайшие семь лет, согласно которой к 2025 году автостроители выпустят 25 электрифицированных моделей. Двенадцать из них будут приводиться в движение электрической силовой установкой, а остальные тринадцать — гибридной.

Первой свет увидит серийная версия BMW i8 Roadster, предвестника которой показали на Франкфуртском моторшоу прошлой осенью. Следом выйдут MINI BEV и BMW X3 BEV. А ближе к 2021 году баварцы покажут публике модель iNEXT — автомобиль на полностью электрической тяге, оснащенный системой автономного управления.

Увы, но никаких других технических подробностей «Ай Некст» Харальд Крюгер раскрывать пока не стал. Вероятно, информация об этой машине появится позже. К примеру, когда баварцы приступят к тестовым испытаниям.