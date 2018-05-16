Взаперти: кого звать на помощь, если вашу машину заперли на парковке

Для начала посмотрите, не оставил ли владелец авто, заперший вас, номера телефона под лобовым стеклом. Часто водители понимают, что доставляют другим неудобства, но более удобного места все равно не находят. В таких случаях вежливые автомобилисты оставляют свой номер. Такие люди, как правило, довольно быстро выходят по звонку и выпускают пленника.

Некоторые автомобилисты советуют оставлять на своем лобовом записку с просьбой не запирать, потому что рано уезжают. Кому-то это помогает, а кто-то жалуется, что с запиской его наоборот стали постоянно запирать. Задумка «запиральщика» крайне проста: так он сможет занять удобное место, как только эта машина уедет.

«А по колесу пинал?»

Если номера под лобовым нет, попробуйте достучаться до хозяина авто с помощью сигнализации. Достаточно будет похлопать по стеклу или слегка постучать по колесу. Машина среагирует и призовет на помощь хозяина.