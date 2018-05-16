Взаперти: кого звать на помощь, если вашу машину заперли на парковке

Проблемы с парковками, особенно в крупных мегаполисах, давно стали обыденностью. Разозленные автомобилисты, отстоявшие в пробках часы, нервно ищут место на стоянке, что иногда приводит к конфликтам. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что делать, если вас заперли на парковке, и как намекнуть обидчику, что он не прав.
Для начала посмотрите, не оставил ли владелец авто, заперший вас, номера телефона под лобовым стеклом. Часто водители понимают, что доставляют другим неудобства, но более удобного места все равно не находят. В таких случаях вежливые автомобилисты оставляют свой номер. Такие люди, как правило, довольно быстро выходят по звонку и выпускают пленника.
Некоторые автомобилисты советуют оставлять на своем лобовом записку с просьбой не запирать, потому что рано уезжают. Кому-то это помогает, а кто-то жалуется, что с запиской его наоборот стали постоянно запирать. Задумка «запиральщика» крайне проста: так он сможет занять удобное место, как только эта машина уедет.
«А по колесу пинал?»
Если номера под лобовым нет, попробуйте достучаться до хозяина авто с помощью сигнализации. Достаточно будет похлопать по стеклу или слегка постучать по колесу. Машина среагирует и призовет на помощь хозяина.
Есть, конечно, непробиваемые персонажи, которые не выходят ни по звонку, ни по зову любимой машины. В такой ситуации дальнейшие действия зависят от того, где вы припарковались.
Если вас заперли во дворе, то, к сожалению, шансы призвать на помощь кого-то, кроме крепких соседей, которые оттащат «нехорошую» машину в сторону, не велики. Но вот коли вы стали пленником по-неволе где-то вне дворовой территории, можете попробовать вызвать ГИБДД.
Водитель, который вас запер, не прав не только по-человечески, по и с точки зрения закона (п.4 ст.12 КоАП РФ): он не имеет права создавать препятствий для движения других транспортных средств. Но будьте готовы к тому, что инспектор не станет гореть желанием побыстрее примчать по вашему вызову, вспомните, сколько приходится ждать экипаж даже в случае ДТП. А здесь даже после приезда наряда ДПС вам придется ждать еще и эвакуатор, если инспектор сочтет возможным отправить запершую машину на штрафстоянку.
Намеки — это, конечно, от безысходности. Но, если шансов вызвонить водителя, бросившего перед вами машину, нет, что еще остается? В любом случае придется отправиться по своим делам на такси или общественном транспорте. Так что здесь советы можно встретить самые разные — от аккуратно уложенного на капот кирпича (укладывать обязательно на записку с нотой протеста) до выкрученных ниппелей.
Однако помните, что любые повреждения на чужой машине могут стать для вас большой проблемой (в том числе повреждение коробки передач, если вдруг вы решите отбуксировать это авто). А удавалось ли вам перевоспитать невежливых автомобилистов?