BMW готовит к премьере новую модификацию кроссовера X3

К 2025 году компания BMW планирует выпустить 25 экологически чистых автомобилей, 12 из которых обзаведутся полностью электрической силовой установкой. В их числе и «зеленая» версия кроссовера X3 — ее намерены представить публике уже в этом году. По данным BMWBlog, презентация новинки может состояться в апреле на автосалоне в Пекине.

На сегодняшний день об электрокаре BMW iX3 практически ничего не известно. Предполагается, что максимальная дальность хода будущего конкурента Audi E-tron и Mercedes-Benz EQC составит порядка 480 километров. Вероятнее всего, кроссовер получит не только электромотор, но и некоторые особые детали экстерьера, которые будут визуально отличать новинку от стандартного X3.

Напомним, что BMW входит в число тех производителей, что решили сосредоточить свое внимание на «зеленом» транспорте. Согласно стратегии компании, в нынешнем году шоу-румы дилеров баварской марки должны покинуть 140 000 электромобилей и гибридов, а к концу следующего — уже 1,5 млн. машин с «чистыми» силовыми установками.