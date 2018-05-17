Cadillac CTS покинул российский рынок

Красивейший и недурно нафаршированный седан покидает российский рынок, даже толком не успев закрепиться. Продажи Cadillac CTS начались у нас в конце 2016 года, причем для стимуляции спроса американцы выкатили «бюджетную» версию авто с 2-литровым турбомотором.

Для тех, кто ценит легендарную заокеанскую марку не только за роскошь и стиль, но и за мощь, присутствовал в линейке могучий V6.

Впрочем, не оценили россияне ни ту, ни другую модификацию — за минувший год Cadillac CTS разошелся у нас штучным тиражом. Видимо, особенности ментальности не позволяют нашему брату перепрыгивать из авто премиальных немецких марок в машину конкурентов из США. А жаль — американский седан ничуть не уступает соперникам из большой немецкой тройки, а в ряде случаев даже превосходит их.