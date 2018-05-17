Объявлена дата старта продаж обновленного УАЗ «Патриот»

Откровенно говоря, удивить потребителей внедорожнику особо нечем. С точки зрения дизайна — обновок никаких. В салоне же — не прошло и века — появились ручки, за которые можно будет держаться при езде, и преимущественно по бездорожью. Обещают покупателям и слегка посвежевшие материалы отделки.

Впрочем, все это мелочи по сравнению с конструктивными доработками. Нет, бензобак остался на прежнем месте и столь важный показатель, как угол рампы, увы, не улучшился.

Зато под капотом прописался новый бензиновый мотор мощностью 150 сил, знакомый нам по грузовичку UAZ Profi. Двигатель, кстати сказать, претерпел модернизацию — ему увеличили до 9,8 степень сжатия и заменили клапаны и поршни. О ценах будет объявлено ближе к началу продаж.

Пока же ульяновцы предлагают пару новых версий «Патриота» — футбольную, приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2018, и экспедиционную с богатый набором сертифицированного оборудования для покорения бездорожья. Первая предлагается за 995 000 рублей, вторая — за 1 039 990 рублей.