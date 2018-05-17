В России по лекалам Rolls-Royce построили новый лимузин ЗИЛ

Во всяком случае, об этом говорят сведения, полученные от портала «Автокод». Не менее любопытным является тот факт, что речь идет о самодельном транспортном средстве. В Росстандарте числится за этой машиной свидетельство о безопасности конструкции.

Иными словами, самопальное автоизделие никакого отношения ни к заводу имени Лихачева, ни к научно-исследовательскому автомобильному институту не имеет.

Ясно одно: «Роллсу» присобачили решетку радиатора, оптику и колесные диски от того самого ЗИЛа. По некоторым данным, двигатель под капотом этого недоразумения тоже принадлежит отечественному лимузину. Вероятно, кто-то просто решил поэкспериментировать, создав гибрид советского авто для первых лиц страны с ультралюксовым британским Rolls-Royce.