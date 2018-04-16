В Германии продается раритетный ЗИЛ-114 за миллион евро

Под капотом раритетного лимузина ЗИЛ-114 установлен семилитровый двигатель мощностью 303 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой. Пробег представительского седана, изготовленного в 1970 году, составляет всего 46 150 километров.

Владелец старинной машины утверждает что когда-то ей пользовался сам Брежнев. Правда, никаких доказательств он не предъявил. Объявленная стоимость авто — 999 999 евро.

Напомним, что производство советского ЗИЛ-114 продолжалось с 1967 по 1978 год на московском Заводе имени Лихачева. Всего было выпущено 113 единиц. В конце 1970-х ему на смену пришла новая модель ЗИЛ-4104.