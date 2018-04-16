В Германии продается раритетный ЗИЛ-114 за миллион евро

Фото www.auto-database.com
Советский лимузин выставлен на продажу неизвестным коллекционером, который сообщает, что машина находится в идеальном состоянии, и у нее совсем небольшой пробег. Как ЗИЛ-114 попал в Германию — неизвестно, но не исключено, что он был в пользовании у высших чиновников ГДР.
Иван Флягин

Под капотом раритетного лимузина ЗИЛ-114 установлен семилитровый двигатель мощностью 303 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой. Пробег представительского седана, изготовленного в 1970 году, составляет всего 46 150 километров.

Владелец старинной машины утверждает что когда-то ей пользовался сам Брежнев. Правда, никаких доказательств он не предъявил. Объявленная стоимость авто — 999 999 евро.

Напомним, что производство советского ЗИЛ-114 продолжалось с 1967 по 1978 год на московском Заводе имени Лихачева. Всего было выпущено 113 единиц. В конце 1970-х ему на смену пришла новая модель ЗИЛ-4104.

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16 апреля 2018
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