Genesis представил новый электрокар

Фото Genesis
Корейский производитель во второй раз показал свой полностью электрический спортивный прототип Essentia Concept. Презентация прошла на вечеринке CR Fashion Book, которая состоялась в рамках 71-го Каннского кинофестиваля. Концепт дебютировал в марте на Нью-Йоркском автосалоне.
Иван Флягин

Essentia стал первым прототипом марки Genesis, который работает исключительно за счет электроэнергии. Легкий кузов-монокок электрокара изготовлен из углепластика, а интерьер оформляется на заказ в зависимости от индивидуальных предпочтений покупателя.

Спорткар класса GT оснащен многомоторной электрической силовой установкой, информацию о которой производитель пока держит в секрете. Известно, что до 100 км/ч Essentia разгоняется за три секунды.

Напомним, что месяц назад Genesis представил новый полноприводный спортивный седан Genesis G70, который претендует на лавры звезды в C-классе премиального сегмента автомобилей.

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23 мая 2018
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