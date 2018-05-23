Genesis представил новый электрокар

Essentia стал первым прототипом марки Genesis, который работает исключительно за счет электроэнергии. Легкий кузов-монокок электрокара изготовлен из углепластика, а интерьер оформляется на заказ в зависимости от индивидуальных предпочтений покупателя.

Спорткар класса GT оснащен многомоторной электрической силовой установкой, информацию о которой производитель пока держит в секрете. Известно, что до 100 км/ч Essentia разгоняется за три секунды.

Напомним, что месяц назад Genesis представил новый полноприводный спортивный седан Genesis G70, который претендует на лавры звезды в C-классе премиального сегмента автомобилей.