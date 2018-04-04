Новый кроссовер KIA Telluride получит агрегаты от Genesis G90

Фото: KIA
Глава отдела маркетинга KIA Орт Хедрик раскрыл некоторые подробности о новом большом кроссовере, который предположительно назовут Telluride. По его словам семиместную новинку построят на платформе седанов Genesis G90 и KIA Quoris. У них же позаимствуют моторы и трансмиссии.
Виктория Базылева

Два года назад на автосалоне в Детройте компания презентовала концепт-кар эффектного семиместного кроссовера, располагающего множеством передовых систем. В начале года нынешний главный дизайнер марки Питер Шрайер заявил, что в обозримом будущем Telluride получит серийную версию и станет полноценным членом семейства KIA.

Г-н Шрайер также отметил, что в первую очередь новинка будет ориентирована на североамериканский рынок, где большие кроссоверы и внедорожники пользуются особым спросом. Однако со временем поставлять Telluride начнут и в другие страны — в том числе в Россию.

Фото www.motorgraph.com

Недавно на несколько вопросов журналистов о большом кроссовере ответил и глава отдела маркетинга KIA Орт Хедрик. Он рассказал, что в основу автомобиля ляжет та же модульная платформа, на которой построены Genesis G90 и KIA Quoris. Но, несмотря на родство Telluride с «роскошными» седанами, корейцы не будут позиционировать модель как премиальную, что похвально.

Серийная версия кроссовера унаследует черты одноименного концепт-кара — это подтверждается шпионскими фотографиями тестового экземпляра, попавшими в интернет в феврале. А вот двигатели и коробки передач для новинки инженеры, вероятно, машина позаимствует у тех же Genesis G90 и KIA Quoris. Впрочем, пока это лишь предположение. Как оно будет на самом деле — узнаем позже.

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4 апреля 2018
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