Новый кроссовер KIA Telluride получит агрегаты от Genesis G90

Два года назад на автосалоне в Детройте компания презентовала концепт-кар эффектного семиместного кроссовера, располагающего множеством передовых систем. В начале года нынешний главный дизайнер марки Питер Шрайер заявил, что в обозримом будущем Telluride получит серийную версию и станет полноценным членом семейства KIA.

Г-н Шрайер также отметил, что в первую очередь новинка будет ориентирована на североамериканский рынок, где большие кроссоверы и внедорожники пользуются особым спросом. Однако со временем поставлять Telluride начнут и в другие страны — в том числе в Россию.